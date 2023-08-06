В Таджикистане грузовик врезался в машины и два дома из-за отказа тормозов

Есть погибшие и пострадавшие, сообщили в МВД

ДУШАНБЕ, 6 августа. /ТАСС/. Тормоза отказали у грузовика с прицепом в городе Куляб в Таджикистане, фура врезалась в несколько автомобилей и два жилых дома. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, сообщили в МВД республики.

Как отметили в ведомстве, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Авария произошла около 19:30 (17:30 мск) в воскресенье. Число пострадавших и погибших в МВД республики не уточнили. В социальных сетях опубликованы кадры с места аварии, на которых виден грузовик и разрушенное здание.

По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на место ДТП направлены глава МВД, министр здравоохранения и председатель комитета по чрезвычайным ситуациям республики.