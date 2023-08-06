На северо-востоке Китая в результате наводнений погибли 14 человек

Эвакуация населения из пострадавших районов продолжается

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли, один объявлен пропавшим без вести в результате наводнений в муниципальном округе города Шулань (северо-восточная провинция Цзилинь). Об этом сообщает Центральное китайское телевидение.

Город Шулань и другие населенные пункты, находящиеся в его юрисдикции, испытывали удары стихии со вторника, когда сюда сдвинулся ливневый фронт, принесенный супертайфуном "Доксури".

Местные власти продолжают эвакуацию населения из пострадавших районов. К спасательным работам привлечена армия.