Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка выросло до четырех

Ранения получили двое мужчин и две женщины, уточнил мэр города Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Число пострадавших при обстреле со стороны украинской армии Куйбышевского района Донецка выросло до четырех, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что микрорайон Азотный Куйбышевского района Донецка обстреляли с применением артиллерии калибра 155 мм с кассетной боевой частью. Говорилось о трех пострадавших.

"По дополнительной информации, в результате утреннего обстрела Куйбышевского района в микрорайоне Азотный получили ранения мужчины 1956 и 1977 г. р., а также женщины 1953 и 1976 г. р.", - написал Кулемзин.