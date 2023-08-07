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Военная операция на Украине

Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка выросло до четырех

Ранения получили двое мужчин и две женщины, уточнил мэр города Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Число пострадавших при обстреле со стороны украинской армии Куйбышевского района Донецка выросло до четырех, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что микрорайон Азотный Куйбышевского района Донецка обстреляли с применением артиллерии калибра 155 мм с кассетной боевой частью. Говорилось о трех пострадавших.

"По дополнительной информации, в результате утреннего обстрела Куйбышевского района в микрорайоне Азотный получили ранения мужчины 1956 и 1977 г. р., а также женщины 1953 и 1976 г. р.", - написал Кулемзин. 

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