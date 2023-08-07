Греция направит на Кипр два самолета для тушения лесного пожара под Лимасолом

Новый крупный лесной пожар произошел 4 августа в районе деревни Аласса

АФИНЫ, 7 августа. /ТАСС/. Греция направит на Кипр два самолета типа Canadair для тушения крупного лесного пожара под Лимасолом. Об этом сообщил МИД Греции.

"Греция отправит завтра утром (в понедельник - прим. ТАСС) два самолета типа Canadair на Кипр, чтобы помочь в тушении крупного пожара в провинции Лимасол", - говорится в сообщении.

Новый крупный лесной пожар вспыхнул в пятницу в кипрской провинции Лимасол - в районе деревни Аласса. Для его тушения привлечена авиация, сообщил департамент лесного хозяйства Кипра.

По его данным, около 40 жителей близлежащих населенных пунктов были временно эвакуированы. Пожар охватил площадь от 2,5 до 3 кв. км. На месте создан координационный центр, который посетил президент страны Никос Христодулидис. Он сообщил журналистам, что на тушение пожара стянуты все основные силы. На просьбу о помощи ранее откликнулись Иордания и Израиль.

С середины июля на Кипре установилась очень жаркая погода, столбики термометров днем показывают в среднем около 40 градусов Цельсия. Периодически в сельских районах возникают пожары. Ранее власти не прибегали к помощи других стран для их тушения. Как сообщила метеорологическая служба островного государства, Кипр оказался под воздействием тепловой волны "Клеон".