6 августа, 23:33

Между Сахалином и Кунаширом из-за тумана нарушилось авиасообщение

Задерживаются восемь рейсов на прилет и вылет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курильские острова, Сахалинская область) задержаны из-за непогоды на Курилах, сообщили ТАСС в сахалинском международном аэропорту.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям", - сказали там.

По информации аэропорта, с 5 августа на прилет и вылет задерживаются восемь рейсов. Точное количество ожидающих пассажиров пока не сообщается. Новая информация о вылетах появится после полудня 7 августа.

Сейчас погода на Кунашире остается неблагоприятной для полетов. На острове идет дождь, сохраняется сильный туман. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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