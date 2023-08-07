Между Сахалином и Кунаширом из-за тумана нарушилось авиасообщение

Задерживаются восемь рейсов на прилет и вылет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курильские острова, Сахалинская область) задержаны из-за непогоды на Курилах, сообщили ТАСС в сахалинском международном аэропорту.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям", - сказали там.

По информации аэропорта, с 5 августа на прилет и вылет задерживаются восемь рейсов. Точное количество ожидающих пассажиров пока не сообщается. Новая информация о вылетах появится после полудня 7 августа.

Сейчас погода на Кунашире остается неблагоприятной для полетов. На острове идет дождь, сохраняется сильный туман.