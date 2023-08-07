В Хабаровском крае ликвидировали пожары на 123,9 тыс. га

Площадь действующих возгораний составляет около 61,9 тыс. га

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Лесные пожары в Хабаровском крае охватывают около 61,9 тыс. га, за выходные возгорания ликвидировали на 123,9 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства региона.

5 августа было потушено 20 очагов на почти 97,4 тыс. га, 6 августа - два очага на 26,5 тыс. га.

Сообщается, что к борьбе с огнем на сегодня привлечены 160 человек, задействовано две единицы техники, 11 воздушных судов. Большинство возгораний регистрируется в северных районах Хабаровского края - в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском и Охотском. Есть очаги в Солнечном районе и в районе имени Полины Осипенко. В основном все пожары возникли от гроз. В конце прошлой недели в регионе фиксировались пожары на общей площади около 162,2 тыс. га.

В Хабаровском крае введен режим ЧС, жителям запрещено посещать леса, исключения распространяются только на транспорт и граждан, задействованных в тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также введен межрегиональный режим ЧС в лесах. С начала пожароопасного сезона произошло 653 пожара на общей площади 769,7 тыс. га.