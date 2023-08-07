В Приморье из-за дождей отрезаны шесть населенных пунктов

Туда перебросили дополнительные силы региональных спасателей и специалистов МЧС

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Шесть населенных пунктов Приморья отрезаны в результате прошедших дождей, осложнивших паводковую обстановку, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"В ряде муниципалитетов Приморского края сохраняется сложная паводковая обстановка из-за прошедших дождей. Отрезанными остаются шесть населенных пунктов. <...> Руководители муниципалитетов озвучили ситуацию на местах, подчеркнув, что в отрезанных населенных пунктах имеется достаточный запас продуктов и, как только становится возможным, дорожники сразу приступают к восстановлению проездов", - сообщила пресс-служба.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Чугуевском и Красноармейском округах. Вода в реках поднялась до опасных отметок. "На сегодня отрезанными остаются села Поляны и Мартыновы Поляны в Дальнереченском районе, село Фурманово в Ольгинском округе, Дерсу и Дальний Кут в Красноармейском, Березовка в Чугуевском округе. В эти районы переброшены дополнительные силы краевых спасателей и специалистов МЧС", - сообщил министр по делам ГОЧС региона Александр Златкин, слова которого приводятся в сообщении.

Уточняется, что строители начали восстановление моста за Боголюбовкой, на дороге Лукьяновка - Новополтавка ждут схода воды. Такая же обстановка на проезде к Фурманово - дорогу туда планируют восстановить к вечеру.

"Как доложил министр энергетики и газоснабжения края Андрей Леонтьев, свет есть почти везде за исключением отдельных адресов, где уже работают аварийные бригады. [Губернатор региона] Олег Кожемяко обозначил, что правительство Приморья окажет финансовую помощь пострадавшим районам - нужно максимально быстро ликвидировать последствия стихии и быть готовыми к возможному удару новой непогоды", - говорится в сообщении.

Ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков ранее сообщил ТАСС, что количество осадков, выпавших в пяти районах Приморья за минувшие выходные, достигло или превысило половину месячной нормы. В регионе объявлено штормовое предупреждение 7 и 8 августа.