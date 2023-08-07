В Приморье из-за дождей подтоплено 14 населенных пунктов

При необходимости население эвакуируют в пункт временного размещения

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Сильные дожди в Приморском крае привели к потоплениям в 14 населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба Министерства по делам ГО и ЧС Приморья в Telegram-канале.

Согласно приведенным данным, подтоплены населенные пункты в Дальнереченском, Чугуевском, Красноармейском муниципальных округах, а также в Лесозаводске. Так, в селе Зимники Дальнереченского округа в зоне подтопления осталось 27 приусадебных участков. В Лесозаводском городском округе в селе Курском река Кабарга вышла из берегов и подтопила 14 придомовых участков, на которых проживают 35 человек.

В Чугуевском муниципальном округе подтоплены дома и участки в селах Чугуевка, Медвежий Кут, Извилинка, Пшеницыно и Цветковка. "При необходимости будет проведена эвакуация населения в пункт временного размещения по адресу: Чугуевка здание крытого катка "Олимп" ул. Комарова 21а, вместимость 130 человек. В фельдшерско-акушерских пунктах обеспечен запас необходимых медицинских средств. Запаса продуктов в селах хватает", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Красноармейском муниципальном районе произошло превышение уровня воды выше уровня поймы в реке Большая Уссурка. Подтоплены 316 приусадебных участков в селах Лимонники, Вострецово, Рощино, Измайлиха, Дальний Кут, Глубинное и Новопокровка.

В Приморье объявлено штормовое предупреждение 7 и 8 августа. По данным Примгидромета, во Владивостоке и в южной половине края ожидается дождь, местами сильный - от 15 до 45 миллиметров за 12 часов. Местами пройдут сильные ливни - 30 миллиметров и более за один час.