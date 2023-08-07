Дорога из Тувы в Хакасию перекрыта из-за паводка

Речь идет об участке временной объездной на 61-м км трассы Абаза - Ак-Довурак

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Автодорога Ак-Довурак - Абаза, соединяющая Туву с Хакасией, перекрыта для движения транспорта из-за паводка. Об этом сообщила администрация города Ак-Довурак.

"Проезд по временной объездной дороге на 61-м км, на автодороге Абаза - Ак-Довурак, соединяющей Туву с Республикой Хакасией, временно закрыт. Поднялся уровень воды на реке Ак, объездную дорогу смыло рекой", - говорится в распространенном сообщении.

По данным администрации, сейчас идет восстановление дороги.

По информации Гидрометцентра, в начале августа в городе Ак-Довурак в Туве были дожди с грозами.

В июне 2023 года в результате выпадения обильных осадков в Туве произошел резкий подъем уровня воды в реках Алаш, Тапсы, Хемчик, Ак-Суг. В результате в районе города Ак-Довурак был обрушен мост. Движение по автодороге Абаза - Ак-Довурак, связывающей Хакасию и Туву, было прекращено. Объезд стал возможен через столицу Тувы - город Кызыл. Правительство республики организовало временный проезд через реку Ак на участке автомобильной дороги Ак-Довурак - Абаза.

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