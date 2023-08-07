7 августа, 03:41

Жителей Шахтинска эвакуируют из-за падения ступеней ракеты "Союз-2.1б"

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Вывоз людей и имущества запланировали на 11 августа

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. В Хабаровском крае 11 августа эвакуируют жителей одного из поселков из-за предполагаемого падения ступеней ракеты "Союз-2.1б", сообщил в своем Telegram-канале глава Верхнебуреинского района края Алексей Маслов.

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"В предполагаемую зону падения попадают устья рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Буреи. Жители Шахтинска будут эвакуированы 11 августа в 07:30 (14:30 мск)", - написал глава района.

Маслов отметил, что 7 августа состоялось первое заседание штаба по подготовке плана действий при прохождении ракеты-носителя со спутником "Луна-25" над территорией Верхнебуреинского района. Глава муниципального образования подчеркнул, что выезд в зону падения первой ступени запрещен.

С космодрома Восточный 11 августа планируется старт ракеты "Союз-2.1б" для запуска первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли "Луна-25".​ 

Теги:
РоссияХабаровский крайКосмос
© Информационное агентство ТАСС
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