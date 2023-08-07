Избитого участника СВО в Забайкалье перевели в центральную больницу Краснокаменска

Как сообщили в региональном Минздраве, состояние пациента удовлетворительное

ТАСС, 7 августа. Медики перевезли инвалида, получившего ранение в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, после избиения в Забайкалье в Центральную районную больницу (ЦРБ) Краснокаменска. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"Медицинской бригадой на машине скорой медицинской помощи пациента транспортировали из Нерчинско-Заводской ЦРБ в краевую больницу №4 (Краснокаменск)", - говорится в сообщении.

Пострадавшему сделали компьютерную томографию, а также провели консультацию с главным внештатным нейрохирургом министерства здравоохранения. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным региональной прокуратуры, накануне в селе Нерчинский Завод произошел конфликт между местными жителями и участником специальной военной операции, в результате которого сам мужчина получил травмы, а его автомобиль был поврежден. Возбуждено два уголовных дела - по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью и уничтожения имущества из хулиганских побуждений. При этом по факту случившегося также может быть возбуждено дело о дискредитации Вооруженных сил РФ.