На Алтае после ДТП с туристами в больницах остаются пять человек

Как сообщили в региональном Минздраве, у всех состояние средней степени тяжести

ТАСС, 7 августа. Пять человек госпитализированы после ДТП с микроавтобусом с туристами на перевале в Горном Алтае, которое произошло вечером 6 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Одна находится в республиканской больнице, четверо госпитализированы в Шебалинскую районную больницу. У всех состояние средней степени тяжести, стабильное. Всего пять госпитализированных. В Шебалинскую больницу обратились восемь человек, но госпитализировали в итоге четверых", - рассказал собеседник агентства.

По данным регионального МВД, в республиканской больнице - 21-летняя пассажирка Toyota, в Шебалинской больнице - 20-летний водитель и два 24-летних пассажира легковушки (все четверо - жители Новосибирской области), а также 41-летняя пассажирка микроавтобуса из Подмосковья. Остальные пострадавшие - жители Республики Алтай, они получили незначительные травмы.

Столкновение автомобиля Toyota Corolla с маршрутным микроавтобусом, следовавшим из Горно-Алтайска в Усть-Коксу, произошло на Семинском перевале. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения. Пострадали девять пассажиров микроавтобуса, сообщалось, что одну из них экстренно доставили в республиканскую больницу.