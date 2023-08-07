На севере Красноярского края горят леса на площади 23 тыс. га

Как сообщили в региональном лесопожарном центре, причиной возгораний стали грозы

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Леса горят на площади 23 тыс. га на труднодоступной территории Туруханского и Эвенкийского районов на севере Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе лесопожарного центра Красноярского края.

"По оперативной информации лесопожарного центра, на 10:00 (06:00 мск) 7 августа на территории края действуют 50 лесных пожаров в отдаленных труднодоступных территориях Эвенкийского и Туруханского районов на площади 23 тыс. га", - говорится в сообщении.

По данным лесопожарного центра, причиной возгораний стали сухие грозы при жаркой погоде и отсутствии осадков. "В патрулировании и тушении участвуют более 500 специалистов краевого лесопожарного центра, лесничеств и лесной охраны, применяются 98 единиц техники", - добавили в пресс-службе.

В конце июля в лесах Красноярского края введен режим ЧС из-за угрозы лесных пожаров.