7 августа, 05:11

В Приморье после паводка восстановили проезд к двум населенным пунктам

Три села остаются отрезанными от дорожного сообщения

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Дорожные службы в Приморском крае восстановили проезд еще к двум населенным пунктам после сильного паводка, сообщает пресс-служба правительства региона. Отрезанными от дорожного сообщения остаются три населенных пункта.

"Дорожники и мостовики продолжают восстанавливать проезды в Приморье после циклона. На данный момент вернули движение к Садовому и Муравейке. Отрезаны населенные пункты: Фурманово, Поляна и Мартынова Поляна", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что переливы или разрушения дорожного полотна сохраняются на дорогах в Дальнереченском районе, Красноармейском, Пограничном, Октябрьском, Чугуевском и Ольгинском округах.

Сильные дожди в Приморском крае привели к потоплениям в 14 населенных пунктах региона. Подтоплены населенные пункты в Дальнереченском, Чугуевском, Красноармейском муниципальных округах, а также в Лесозаводске. В регионе продолжается затяжной дождливый период. 

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РоссияПриморский край
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