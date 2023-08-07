7 августа, 05:19

В Днепропетровской области произошел взрыв

После него произошел пожар. Никто не пострадал

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Взрыв произошел минувшей ночью в Днепропетровской области на востоке Украины, где объявлялась воздушная тревога. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Взрыв раздался в Синельниковском районе. Возник пожар, который спасатели уже потушили", - написал он в Telegram-канале. В результате инцидента пострадавших нет, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации. Лысак не уточнил, на каком объекте произошли взрыв и пожар.

Ночью в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, которая длилась около получаса. 

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