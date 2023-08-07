В Таджикистане в результате ДТП с грузовиком повреждены семь автомобилей и три жилых дома

Инцидент произошел в городе Куляб Хатлонской области

ДУШАНБЕ, 7 августа. /ТАСС/. Грузовик, у которого отказали тормоза, протаранил семь автомобилей и три жилых дома в городе Куляб Хатлонской области на юге Таджикистана. Об этом сообщили ТАСС в Комитете по чрезвычайным ситуациям при правительстве республики.

Ранее в комитете информировали, что в результате инцидента погибли 10 человек, еще 14 были госпитализированы с различными травмами.

"Грузовой автомобиль на полном ходу врезался в другие автомобили и близлежащие дома, расположенные на обочине дороги. <…> В результате аварии серьезно повреждены семь транспортных средств и три жилых дома, <...> сам водитель грузовика погиб на месте происшествия", - сообщили в ведомстве.

В Комитете по чрезвычайным ситуациям отметили, что для проведения работ по ликвидации последствий ДТП срочно были мобилизованы местные спасатели. Им приходилось применять спецсредства, чтобы извлечь людей из покореженных автомобилей. По данным ведомства, трое из погибших в результате ДТП - женщины.

Авария произошла около 19:30 (17:30 мск) в воскресенье. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на место ДТП направились глава МВД, министр здравоохранения и председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям.