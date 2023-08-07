В Якутии тушат более 50 пожаров на 105 тыс. га

К тушению огня привлекли порядка 1,3 тыс. человек, задействовали 58 единиц техники

ТАСС, 7 августа. Работа по тушению 51 пожара на 105 тыс. га ведется в Якутии. Об этом сообщили журналистам в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

"На данный момент ведется работа по тушению 51 лесного пожара с общей площадью 105 250,5 га на территориях Алданского, Верхнеколымского, Верхоянского, Ленского, Кобяйского, Момского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Оймяконского, Олекминского, Среднеколымского, Чурапчинского и Усть-Майского районов", - уточнили в министерстве.

За прошедшие сутки потушено семь лесных пожаров площадью 5 407 га.

К тушению огня привлечены порядка 1,3 тыс. человек, задействовано 58 единиц техники. Авиапатрулирование осуществляют 18 самолетов Ан-2 и Cessna на авиапатрулировании, 10 вертолетов Ми-8 используются в тушении лесных пожаров.

В пресс-службе республиканского правительства отметили, что наиболее сложная пожароопасная обстановка сохраняется в Алданском районе, где действуют 22 природных пожара на 19 тыс. га. Также это Усть-Майский и Олекминский районы.