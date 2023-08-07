Президент Таджикистана поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП с грузовиком

Эмомали Рахмон выразил соболезнования семьям погибших в результате аварии в городе Куляб

ДУШАНБЕ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования семьям погибших в результате аварии в городе Куляб, где грузовик протаранил несколько автомобилей и жилых домов, и поручил оказать помощь пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Республики Таджикистан <…> Эмомали Рахмон выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал раненым полного выздоровления. Глава государства также поручил соответствующим структурам и органам оказать материальную помощь семьям погибших и принять срочные меры для лечения раненых и восстановления пострадавших домов", - говорится в сообщении.

Ранее в Комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) при правительстве Таджикистана сообщили ТАСС, что инцидент произошел вечером 6 августа. Грузовик протаранил семь автомобилей и три жилых дома в городе Куляб Хатлонской области. В результате погибли 10 человек, еще 14 были госпитализированы с различными травмами. Причиной ДТП стал отказ тормозной системы грузовика.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. По поручению Рахмона на место ДТП направились глава МВД, министр здравоохранения и председатель КЧС.