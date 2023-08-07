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Житель Калужской области с балкона квартиры выстрелил в четырех человек

По факту инцидента возбудили уголовное дело

ТАСС, 7 августа. Житель Людиновского района Калужской области, находясь на балконе своей квартиры, открыл стрельбу предположительно из пневматического пистолета в сторону прохожих, попав в четырех человек. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По версии следствия, местный житель 1976 года рождения, находясь на балконе своей квартиры в жилом доме, произвел множественные выстрелы из предмета, схожего с пневматическим пистолетом, на улицу в сторону прохожих. По предварительным данным, выстрелы попали в четырех граждан, степень причиненного им вреда здоровью устанавливается", - говорится в сообщении.

Предмет, из которого предположительно производилась стрельба, изъяли. Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. 

Теги:
РоссияКалужская область
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