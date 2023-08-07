В Татарстане в ДТП с трактором погибли три человека

Жертвой происшествия в том числе стал пятилетний ребенок

КАЗАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Три человека, включая пятилетнего ребенка, погибли при столкновении легкового автомобиля и трактора в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по региону.

"6 августа, в 21:20, на 29-м км автодороги Арск - Большая Атня водитель автомобиля "Лада", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и совершил столкновение с трактором в составе прицепа, который двигался с выключенными внешними световыми приборами", - говорится в сообщении.

В результате ДТП три человека, в том числе пятилетний ребенок, погибли. Обстоятельства происшествия выясняются.