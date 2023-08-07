Под Астраханью при опрокидывании мотовездехода погиб 10-летний мальчик

Прокуратура области организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также порядка оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни

АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. У села Осыпной Бугор в Приволжском районе Астраханской области 10-летний мальчик погиб при опрокидывании мотовездехода. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В Приволжском районе около границ села Осыпной Бугор при опрокидывании мотовездехода погиб несовершеннолетний. Прокуратура области организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также порядка оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни", - говорится в сообщении с уточнением, что погибшему мальчику было 10 лет.

Орган следствия проводит процессуальную проверку, ход которой прокуратура региона поставила на контроль, добавили в ведомстве.