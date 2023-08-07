7 августа, 06:21

Под Астраханью при опрокидывании мотовездехода погиб 10-летний мальчик

Прокуратура области организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также порядка оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни

АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. У села Осыпной Бугор в Приволжском районе Астраханской области 10-летний мальчик погиб при опрокидывании мотовездехода. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В Приволжском районе около границ села Осыпной Бугор при опрокидывании мотовездехода погиб несовершеннолетний. Прокуратура области организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также порядка оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни", - говорится в сообщении с уточнением, что погибшему мальчику было 10 лет.

Орган следствия проводит процессуальную проверку, ход которой прокуратура региона поставила на контроль, добавили в ведомстве. 

Теги:
РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация