7 августа, 06:28

На Кубани полностью ликвидировали возгорание в складском здании элеватора

Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Спасатели полностью ликвидировали возникший в воскресенье пожар в складском здании элеватора в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В 08:52 мск [объявлена] полная ликвидация пожара", - информировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на территории элеватора горит склад с шелухой от семечек. Спасатели локализовали возгорание на площади 2,5 тыс. кв. м.

Всего к ликвидации возгорания было привлечено 29 единиц техники и 121 человек личного состава, в том числе от МЧС России - 19 единиц техники и 59 человек личного состава. 

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Краснодарский край
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