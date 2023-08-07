7 августа, 06:33,
обновлено 7 августа, 06:46
Военная операция на Украине

Число жертв прорыва Каховской ГЭС выросло до 57

Алексей Коновалов/ ТАСС
Каховская ГЭС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Спасатели нашли тела еще двух человек

ТАСС, 7 августа. Число погибших при прорыве Каховской ГЭС и последовавшего наводнения увеличилось до 57, сообщили ТАСС в экстренных службах.

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"Найдены тела еще двух погибших про прорыве ГЭС, таким образом, число погибших выросло до 57 человек" - сказал собеседник агентства.

По последним данным, подтопленными остаются почти 1,5 тыс. жилых домов, вода ушла из 21,5 тыс. домов. Также были затоплены 16 кладбищ и свыше 160 соцобъектов. На освободившихся от воды территориях продолжаются восстановительные работы, дезинфекция и восстановление коммуникаций. От различных инфекций вакцинированы 16,5 тыс. человек. Местным жителям выплачено почти 170 млн рублей в качестве компенсаций за потерю имущества. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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