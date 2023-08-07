Число жертв массового ДТП в Темрюкском районе Кубани увеличилось до пяти

Пострадали три человека

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Число жертв аварии с участием четырех автомобилей, произошедшей в воскресенье в Темрюкском районе Краснодарского края, увеличилось до пяти человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Ранее со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщалось, что ДТП с участием четырех легковых автомобилей произошло на 16-м км трассы Тамань - Веселовка в Краснодарском крае. Четыре человека погибли, еще трое пострадали. "Количество жертв массовой аварии в Темрюкском районе увеличилось до пяти человек. В больнице скончался пассажир Hyundai Elantra", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД России по региону, водитель автомобиля Geely Otaka выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями: Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Geely, водитель и два пассажира Hyundai Elantra. Пострадали три человека, среди них 16-летняя девушка.