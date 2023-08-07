На севере Вьетнама в результате наводнений и оползней погибли 10 человек

Наиболее серьезно от удара стихии пострадали провинции Лайтяу, Йенбай и Шонла

ХАНОЙ, 7 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли в результате наводнений и оползней в нескольких районах северной части Вьетнама. Об этом сообщил национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

По информации ведомства, сильные наводнения и оползни, вызванные продолжительными проливными дождями, затопили и повредили сотни домов и обширные участки автомобильных дорог в нескольких северных провинциях. Наиболее серьезно от удара стихии пострадали провинции Лайтяу, Йенбай и Шонла. В нескольких районах этих провинций разрушены, затоплены жилые дома и автомобильные дороги, из-за чего серьезно нарушено движение автотранспорта.

Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования сообщил, что ливни в северном регионе продолжатся ближайшие двое суток, что создает высокий риск повторных паводков и оползней. Учитывая это, премьер Вьетнама Фам Минь Чинь направил телеграмму министерствам, ведомствам и органам власти на местах, распорядившись принять меры для обеспечения безопасности жизни местного населения и минимизации материального ущерба. Глава правительства также поручил чрезвычайным службам в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихии, чтобы вернуть жизнь граждан в привычное русло.