В Красноярском крае пойдет под суд обманувший 21 человека на 30 млн рублей

Он обвиняется в подделке документов и мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Житель Красноярского края, обманувший под видом сотрудников банка 21 человека на 30 млн рублей, предстанет перед судом в Красноярске. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователем МУ МВД России "Красноярское" окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в подделке документов и мошенничестве с ущербом порядка 30 млн рублей. <…> Следователи установили, что злоумышленник помог мошенникам обмануть 21 жертву. Общая сумма ущерба составила почти 30 млн рублей. За каждую доставленную повестку обвиняемый получал денежное вознаграждение", - сообщила Волк.

По версии следствия, с октября 2021 года по июнь 2022 года людям в Красноярске, Ачинске и Железногорске звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. Они сообщали о подозрительных финансовых операциях на счетах граждан, а также попытке оформления кредитов от их имени. Их убеждали перевести деньги на так называемый безопасный счет. "Потерпевшие следовали указаниям и отправляли на указанные реквизиты свои накопления. Далее обманутым звонил человек, который называл себя представителем правоохранительной структуры. Он предупреждал о возбуждении уголовного дела по факту несанкционированных операций с банковскими счетами, о необходимости явки на допрос и запрете разглашения сведений, связанных с преступной схемой. Позже потерпевшие даже получали распечатанные поддельные повестки с вызовом для проведения следственных действий. Доставлявший их мужчина был задержан в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю. У него обнаружено и изъято поддельное служебное удостоверение", - пояснила Волк.

Уголовное дело по статьям 159 и 327 УК РФ передано в суд Советского района Красноярска.