Сайт Московского городского бюро технической инвентаризации взломали

Утечки данных не произошло

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Злоумышленники получили доступ к публикации материалов на сайте Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ), утечки данных не произошло. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Сегодня утром злоумышленники получили доступ к публикации материалов на сайте МосгорБТИ. При этом никакой утечки данных допущено не было. Информация о том, что взломщики сайта МосгорБТИ получили какие-либо данные о правах собственности москвичей, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, злоумышленники получили доступ только к публикации материалов на сайте. Информация об объектах недвижимости и собственниках хранится в отдельной базе данных, надежно защищенной. Сайт является только каналом для заказа документов и напрямую не связан с информационными системами учреждения. В настоящий момент технические специалисты разбираются с инцидентом.