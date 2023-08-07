В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек

В их числе четверо несовершеннолетних

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Автомобиль на высокой скорости съехал с дороги и врезался в препятствие в Первоуральске Свердловской области. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По предварительной информации, <…> в городе Первоуральске девушка-водитель 2004 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем марки Volkswagen Polo, не выбрала безопасную скорость, не учла конкретные дорожные условия, в связи с чем допустила съезд с дороги с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля, а также девушка-водитель, которые госпитализированы с различными травмами. Кроме того, в салоне находились еще три несовершеннолетних пассажира, которым оказана медицинская помощь без последующей госпитализации", - говорится в сообщении.

Прокуратура Первоуральска выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние. Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры города, добавили в пресс-службе.

В отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области добавили, что пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу Первоуральска. "Установлено, что водитель имеет стаж вождения менее 6 месяцев, ранее дважды привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент ДТП все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. В районе места происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены процессуальные действия", - говорится в сообщении.