7 августа, 06:52

МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколову

В марте 2023 года Росфинмониторинг включил ее в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. МВД России объявило украинскую журналистку Янину Соколову в розыск, говорится в базе министерства.

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"Соколова Янина Михайловна разыскивается по статье УК", - говорится в базе розыска.

В марте она была включена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

В эфире украинского телеканала NTA Соколова обозначила позицию о необходимости совершения убийства русских людей по национальному признаку. В своем выступлении она открыто высказала угрозы в адрес представителей русского народа, отметив необходимость их беспощадного уничтожения. 

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