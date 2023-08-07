МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколову

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. МВД России объявило украинскую журналистку Янину Соколову в розыск, говорится в базе министерства.
"Соколова Янина Михайловна разыскивается по статье УК", - говорится в базе розыска.
В марте она была включена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
В эфире украинского телеканала NTA Соколова обозначила позицию о необходимости совершения убийства русских людей по национальному признаку. В своем выступлении она открыто высказала угрозы в адрес представителей русского народа, отметив необходимость их беспощадного уничтожения.