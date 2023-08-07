Балицкий сообщил, что ВСУ за сутки 40 раз обстреливали населенные пункты Запорожья

Врио губернатора региона отметил, что двое из шести мирных жителей, пострадавших при обстреле города Днепрорудное 6 августа, остаются в тяжелом состоянии

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 40 раз открывали огонь по населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Всего за прошедшие сутки противник совершил 40 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях", - написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что двое из шести мирных жителей, пострадавших при обстреле города Днепрорудное в воскресенье, остаются в тяжелом состоянии.