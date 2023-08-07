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Военная операция на Украине

Пушилин назвал безопасным проезд через территорию ДНР

Врио главы ДНР отметил, что после атаки по Чонгарскому мосту в республике очередей для проезда нет

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что маршрут через территорию Донецкой Народной Республики, актуальный для транзита после удара по Чонгарскому мосту, безопасен.

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"После очередного преступного обстрела со стороны украинского режима Чонгарского и Генического [автомобильных мостов], конечно, мы ожидали какой-то всплеск по очередям, поэтому постарались отработать на упреждение, то есть [через] наше министерство транспорта, а также молодежные волонтерские организации, чтобы не допустить какие-то скопления очередей, и сразу, если что, при необходимости купировать. На данный момент никаких очередей нет, ситуация полностью контролируемая, через территорию Донецкой Народной Республики по сухопутному коридору безопасно, относительно, насколько это возможно, быстро и комфортно можно перемещаться", - сказал Пушилин в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

Накануне ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар в Херсонской области. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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