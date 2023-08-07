Пушилин назвал безопасным проезд через территорию ДНР

Врио главы ДНР отметил, что после атаки по Чонгарскому мосту в республике очередей для проезда нет

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что маршрут через территорию Донецкой Народной Республики, актуальный для транзита после удара по Чонгарскому мосту, безопасен.

"После очередного преступного обстрела со стороны украинского режима Чонгарского и Генического [автомобильных мостов], конечно, мы ожидали какой-то всплеск по очередям, поэтому постарались отработать на упреждение, то есть [через] наше министерство транспорта, а также молодежные волонтерские организации, чтобы не допустить какие-то скопления очередей, и сразу, если что, при необходимости купировать. На данный момент никаких очередей нет, ситуация полностью контролируемая, через территорию Донецкой Народной Республики по сухопутному коридору безопасно, относительно, насколько это возможно, быстро и комфортно можно перемещаться", - сказал Пушилин в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

Накануне ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар в Херсонской области.