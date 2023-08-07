Обвинение запросило экс-кандидату в губернаторы Приморья Ищенко семь лет колонии

Также сторона обвинения попросила суд назначить гендиректору компании "Аврора-строй" 500 тыс. рублей штрафа

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Сторона обвинения попросила суд назначить гендиректору компании "Аврора-строй" и бывшему кандидату в губернаторы Приморского края Андрею Ищенко наказание в виде лишения свободы на 7 лет со штрафом в размере в 500 тыс. рублей по делу о мошенничестве при долевом строительстве. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы края.

"Сторона обвинения попросила назначить наказание Ищенко в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и 500 тыс. рублей штрафа. Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора состоится 14 августа, в 10:00 (03:00 мск)", - сообщили в пресс-службе.

В апреле 2022 года суд арестовал Ищенко по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, глава компании обманным путем похитил средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома на улице Сафонова во Владивостоке на общую сумму 105 млн рублей. На счетах компании были необходимые средства, но строительство дома до настоящего времени не завершено, объект в эксплуатацию не сдан.

Одновременно в суде рассматривается другое уголовное дело в отношении Ищенко, возбужденное по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба). По данным следствия, с февраля по апрель 2019 года генеральный директор строительной компании "Аврора-строй" заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме № 7 по улице Сафонова во Владивостоке. Проверкой было установлено, что помещения, в отношении которых заключены договоры на участие в долевом строительстве, фактически являются нежилыми, для проживания не предназначены, а застройщик ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки. В результате обмана потерпевшие также оказались лишены права на получение мер поддержки в виде софинансирования мероприятий по достройке проблемного объекта долевого строительства.

В 2018 году Ищенко был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действовавший врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона, а краевой избирком 20 сентября признал результаты выборов недействительными. Ищенко стал единственным участником сентябрьской кампании, кто заявил об участии в повторных выборах, но крайком КПРФ отказался выдвигать его кандидатом от партии.