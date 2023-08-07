В Грузии возбудили уголовное дело в связи с оползнем на курорте Шови

В результате инцидента погибли 18 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести

ТБИЛИСИ, 7 августа. /ТАСС/. МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи со сходом оползня в курортном местечке Шови высокогорного края Рача, унесшим жизни 18 человек. Об этом сообщил журналистам глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД республики Теймураз Мгебришвили.

"С первых же минут инцидента началось уголовное расследование. Дело возбуждено по двум статьям, однако в ходе расследования статьи могут быть переквалифицированы", - сказал он.

Глава Службы по управлению ЧС уточнил, что дело возбуждено по статьям 116 (причинение смерти по неосторожности) и 240 (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ) УК Грузии.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Погибли 18 человек, в том числе гражданка России, еще 16 считаются пропавшими без вести. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн куб. м земли. Общая площадь места бедствия составила 26 га. В понедельник в Грузии объявлен день траура.