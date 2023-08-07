В Туапсе задержали четверых подозреваемых в убийстве двух мужчин

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Силовики задержали четверых подозреваемых в убийстве двух мужчин и травмировании еще одного в поселке Дедеркой Туапсинского района Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Тела мужчин 37 и 41 года с признаками насильственной смерти были обнаружены на берегу реки в районе улицы Приморской поселка Дедеркой Туапсинского района ночью 5 августа. С травмами в лечебное учреждение района был доставлен 20-летний молодой человек, находившийся с убитыми.

"По этому факту следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста регионального управления СКР, а также сотрудников полиции была установлена причастность к совершению указанного преступления четверых местных жителей в возрасте от 19 до 36 лет, которые были задержаны", - говорится в сообщении.

Четверо нападавших задержаны следователем, им предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, совершенном группой лиц (п. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно полученным данным, между погибшими и ранее незнакомым им 19-летним фигурантом дела произошел конфликт. 5 августа 19-летний молодой человек со своими приятелями встретил незнакомых мужчин в поселке Дедеркой, произошла драка, в ходе которой злоумышленники нанесли оппонентам множественные удары по различным частям тела, в результате которых те скончались на месте происшествия. Травмы были причинены и 20-летнему мужчине, он госпитализирован, по предварительным данным, угрозы его жизни нет.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся судебно-медицинские экспертизы. Ход расследования уголовного дела руководителем управления СК РФ по краю взят на контроль.