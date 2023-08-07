7 августа, 07:52
Военная операция на Украине

В Забайкальском крае предъявили обвинение одному из участников нападения на инвалида СВО

Мужчину избили и повредили его автомобиль возле кафе в селе Нерчинский Завод

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Полиция Забайкальского края предъявила обвинение одному из участников нападения на человека с инвалидностью, получившего ранение в зоне специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-центре МВД России.

"Следователь межмуниципального отдела МВД России "Газимуро-Заводский" предъявил обвинение жителю села Нерчинский Завод в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом). Он задержан в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что полицейские проводят необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на сбор доказательств причастности задержанного к резонансному нападению на жителя села Нерчинский Завод после конфликта в кафе.

Ранее сообщалось, что мужчину избили и повредили его автомобиль возле кафе в селе Нерчинский Завод. Пострадавший обращался за медицинской помощью. 

Теги:
РоссияЗабайкальский крайВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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