В Оренбуржье нашли пропавшую 14-летнюю девочку

Ее жизни ничего не угрожает

ТАСС, 7 августа. Пропавшая в селе Петровка Оренбургской области 14-летняя девочка найдена живой в другом населенном пункте. Жизни подростка ничего не угрожает, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Вечером 5 августа девочка ушла из дома в селе Петровка Абдулинского района и не вернулась, на следующий день полицейские организовали ее поиски. "Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России "Абдулинский" организованы оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых местонахождение пропавшей установлено. Девочку нашли в селе Черноречье Оренбургского района в доме у своей знакомой. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает", - сообщили в управлении.

Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства пропажи подростка.