В Португалии к тушению трех лесных пожаров привлекли почти 1 тыс. человек

Как передает газета Diario de Noticias, правительство страны рассматривает возможность объявить режим повышенной готовности из-за высокого риска возникновения пожаров в ближайшие дни

МАДРИД, 7 августа. /ТАСС/. Почти 1 тыс. человек задействованы в тушении трех лесных пожаров в Португалии. Об этом сообщило управление гражданской обороны.

По его информации, в борьбе с огнем, который бушует с субботы в районе муниципалитета Одемира, задействовано более 550 человек, а также около 200 единиц техники. Из-за этого пожара уже были эвакуированы свыше 100 жителей близлежащих населенных пунктов. В тушении возгорания, начавшегося в воскресенье в Орене, участвуют более 330 человек и 100 единиц техники. Еще один пожар зафиксирован в районе муниципалитета Мангуалди.

Как передает газета Diario de Noticias, правительство Португалии рассматривает возможность объявить режим повышенной готовности из-за высокого риска возникновения пожаров в ближайшие дни.