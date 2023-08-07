Лесной пожар под Лимасолом удалось взять под контроль

Координатор правительства по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, постоянный секретарь Минсельхоза Кипра Андреас Григориу заявил, что этому способствовали отсутствие ветра, усилия по локализации возгорания, а также подключение авиации

НИКОСИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Кипрские власти смогли взять под контроль крупный лесной пожар в провинции Лимасол, который бушевал несколько дней.

"Отсутствие ветра, ночные усилия по локализации пожара, а также утреннее подключение авиации стали ключевыми факторами, позволившими взять пожар под контроль", - заявил журналистам координатор правительства по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, постоянный секретарь Минсельхоза Кипра (де-факто первый заместитель министра) Андреас Григориу.

Пожар произошел между деревнями Мафиколони, Апсиу и Гераса, охватив территорию площадью от 7,5 до 10 кв. км. С наступлением утра была вновь задействована авиация. Гарь ощущалась в самом Лимасоле. Ситуацию осложняло то, что это труднодоступный горный район, к которому нет подъездных дорог. Ранее были эвакуированы жители нескольких близлежащих населенных пунктов.

Накануне кипрские власти обратились за помощью по линии Европейского механизма гражданской защиты. Официальный представитель правительства Константинос Летимпиотис сообщил, что по указанию президента страны глава МИД Константинос Комбос связывается с представителями Израиля, Ливана, Египта и Греции по вопросу оказания помощи. "Цель состоит в том, чтобы локализовать пожар как можно скорее", - добавил он.

Греция объявила, что направляет на Кипр два пожарных самолета типа Canadair. В субботу на остров прибыли два вертолета из Иордании. Израильские специалисты находятся в режиме ожидания в зависимости от дальнейшего развития событий. На месте создан координационный центр, который ранее посетил президент страны Никос Христодулидис. Он сообщил журналистам, что на тушение пожара стянуты все основные силы. На прошлой неделе крупные лесные пожары произошли в районе деревень Агиос-Мамас и Аласса в провинции Лимасол. Позднее огонь стал распространяться на другие районы.

С середины июля на Кипре установилась очень жаркая погода, столбики термометров днем показывают в среднем около 40 градусов Цельсия. Во многих городах Кипра развернуты специальные пункты, где люди имеют возможность отдохнуть в кондиционированных помещениях, там же им предлагают прохладительные напитки. Как сообщила метеорологическая служба островного государства, Кипр оказался под воздействием тепловой волны "Клеон".