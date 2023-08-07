В ДНР бойца ВСУ приговорили к 25 годам колонии за жестокое убийство безоружного мужчины

Инцидент произошел в Мариуполе в марте 2022 года

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Военнослужащий ВСУ приговорен в Донецкой Народной Республике к 25 годам колонии за жестокое убийство жителя Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины Василия Михайлова. Он признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Михайлова к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, Михайлов в марте 2022 года с другими военнослужащими украинских воинских формирований, находясь на боевой позиции, оборудованной на территории одного из детских садов Мариуполя, нанес мирному жителю не менее 15 ударов руками и ногами. Как уточнили в управлении СК по ДНР, безоружный мужчина был доставлен для опроса. От вышестоящих командиров Михайлов получил незаконный приказ о проведении его опроса с применением физической силы для получения информации. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте. После этого Михайлов сбросил тело в канализационный колодец и поджег его.

Как сообщил корреспондент ТАСС из зала суда, подсудимый признался в других фактах избиения мирных жителей Мариуполя, подозреваемых в пророссийских взглядах.