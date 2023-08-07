В Приморье задержали пытавшегося поджечь военкомат мужчину

Жителю Находки назначили домашний арест

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Суд в Приморье отправил под домашний арест жителя Находки, подозреваемого в умышленном поджоге здания военного комиссариата, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"2 августа 2023 года в городе Находке местный житель пытался совершить поджог здания военкомата, однако по независящим от него обстоятельствам он не смог довести задуманное до конца. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества), которое принято к производству следственными органами следственного управления СК РФ по Приморскому краю", - сообщает ведомство.

Уточняется, что задержан 52-летний местный житель. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.