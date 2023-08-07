В Приморье из-за циклона 17 детей третий день не могут выбраться с острова после слета

У группы есть вода, недельный запас продуктов на 50 человек, необходимые медикаменты

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Организаторы научно-образовательного молодежного слета не могут вернуть на материк с острова Аскольд в Приморье 17 несовершеннолетних из-за плохой погоды, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС региона.

"17 детей ждут улучшения погодных условий, чтобы выбраться с острова Аскольд. Молодежный научно-образовательный слет закончился 5 августа, но плохая погода не дает возможность ребятам покинуть остров. Организаторы лагеря просят родителей не паниковать, ситуация под контролем. На острове с детьми находятся взрослые, подготовленные к таким ситуациям люди: ученые и краеведы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у группы есть вода, недельный запас продуктов на 50 человек, необходимые медикаменты. Дети заселены в теплые домики, которые выдерживают условия штормовой погоды. В лагере работает стационарная кухня, топливных запасов хватит на неделю, есть два генератора.

"По прогнозам, волна уже завтра уменьшится, поэтому ребят доставят домой в целости и сохранности. Ориентировочно судно будет у острова в 11:00 (04:00 мск)", - сообщили в министерстве.

Аскольд - остров в заливе Петра Великого Японского моря, расположен в 50 км к юго-востоку от Владивостока. Известен как естественный питомник пятнистых оленей, является популярным объектом посещения у экотуристов. Славится своим старинным маяком и заброшенной военной техникой, также там есть система подземных ходов. В 1930-е годы на острове был организован исправительно-трудовой лагерь.