В Приморье 15 населенных пунктов отрезаны поднявшейся водой

Осадки привели к подтоплениям 7 жилых домов, более 360 приусадебных участков и 14 участков автомобильных дорог

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. В Приморье 15 населенных пунктов отрезаны из-за поднявшейся воды, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Выпадение обильных осадков до 138 мм в Приморском крае привели к подтоплениям 7 жилых домов, более 360 приусадебных участков и 14 участков автомобильных дорог. Остаются отрезанными 15 населенных пунктов, противопожарное прикрытие и медицинское обеспечение организовано", - сказали в МЧС.

На минувшей неделе на Кубани град и дождь повредили кровли 450 домов, в Ростовской области и Северной Осетии-Алании из-за непогоды без света остались свыше 21 тыс. человек, в Курской области произошли падения деревьев, были повреждены несколько автомобилей.

"Наблюдается уменьшение площадей природных пожаров. На сегодняшний день в 14 субъектах продолжают действовать 278 очагов на площади свыше 229,4 тыс. га", - добавили в ведомстве.