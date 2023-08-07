В Екатеринбурге задержали подростка по подозрению в убийстве 17-летней девушки

Молодой человек сознался в содеянном

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего жителя Екатеринбурга по подозрению в убийстве 17-летней подруги. Молодой человек сознался в содеянном, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Уголовное дело возбуждено <…> по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 6 августа около 22:00 (20:00 мск) в квартире дома по улице Надеждинской было обнаружено тело 17-летней девушки с признаками криминальной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 16-летний местный житель, который написал явку с повинной, сознался в содеянном", - говорится в сообщении.

ЧП произошло в однокомнатной квартире в микрорайоне Сортировочный, уточнил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых. "Молодые люди, по предварительным данным, около часа шумно выясняли отношения, но мирно разрешить вспыхнувшую ссору, к большому сожалению, не смогли. По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной убийства могла послужить ревность", - пояснил он, добавив, что сотрудники полиции также изъяли предполагаемое орудие преступления.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы. Прокуратура Свердловской области взяла на контроль расследование дела, добавили в пресс-службе ведомства. Также прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о профилактике преступлений с участием несовершеннолетних.