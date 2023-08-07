Сотрудники таможни Внуково задержали пассажира с золотой цепью весом 2 кг

Гражданину Армении грозит до семи лет тюремного заключения за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники таможни аэропорта Внуково задержали 32-летнего гражданина Армении, вылетавшего в Турцию, при попытке незаконно провезти золотую цепь весом 2 кг. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).

"Сотрудники Внуковской таможни задержали 32-летнего гражданина Армении, вылетающего в Турцию с двухкилограммовой золотой цепью на шее", - говорится в заявлении службы.

По словам представителей ФТС, мужчина привлек внимание таможенников во время прохождения "зеленого" коридора: он сильно волновался и при этом был одет не по погоде. Пассажир предъявил инспекторам цепь из металла желтого цвета, состоящую из соединенных между собой крупных шайб. Он заявил, что это предмет повседневного использования, приобретенный за 50 тыс. рублей. При этом таможенная экспертиза установила, что цепь на 99,9% состоит из золота 999 пробы и ее стоимость составляет 9 млн рублей.

Сотрудники таможни изъяли цепь. Пассажиру грозит до семи лет тюремного заключения за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.