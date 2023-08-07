Суд оставил в силе пожизненное лишение свободы устроившему стрельбу в казанской гимназии

Апелляционные жалобы Ильназа Галявиева оставили без удовлетворения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения Ильназу Галявиеву, который весной 2021 года устроил стрельбу в казанской гимназии №175, в результате чего девять человек погибли, еще более 130 получили тяжелые ранения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор Верховного суда Республики Татарстан <…> в отношении Галявиева Ильназа Ринатовича оставить без изменений. Апелляционные жалобы <…> - без удовлетворения", - сказал председательствующий судья Николай Волков.

Адвокат Галявиева Руслан Нуриахметов посчитал, что суд первой инстанции не разрешил вопрос психического состояния его подзащитного на момент совершения преступления, отметив, что заключения двух комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз противоречили друг другу. Также адвокат посчитал, что Галявиев подлежит оправданию по ч. 2 ст. 167 УК РФ, поскольку не доказана значительность причиненного ущерба исполнительному комитету города Казани. "Прошу приговор Верховного суда Республики Татарстан <…> отменить, передать на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сказал Нуриахметов.

Представитель гособвинения Сергей Лукоянов не согласился с доводами адвоката и отметил, что суд при вынесении приговора учел все обстоятельства дела.

Жертвами стрельбы в 2021 году в гимназии № 175 стали семь школьников и два преподавателя, 139 человек получили тяжелые ранения. Всего пострадавшими по этому делу были признаны более 600 человек. Верховный суд Татарстана ранее назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, а также штраф в размере 200 тыс. рублей.