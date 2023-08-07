В Мурманской области у браконьеров изъяли более полутонны камчатского краба

Предварительный ущерб составил свыше 2,1 млн рублей

МУРМАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району изъяли более 520 кг незаконно добытого камчатского краба в Мурманской области на сумму свыше 2,1 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе погрануправления.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району на побережье губы Ура Баренцева моря выявлены три участника преступной деятельности в период транспортировки незаконного добытых биоресурсов. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил свыше 2,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам представителей погрануправления, у браконьеров изъяли 148 особей камчатского краба общим весом более 520 кг.