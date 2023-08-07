В Раменском загорелись торговые ряды в ТЦ "Юг Восток"

Предварительная площадь пожара составляет 200 кв. м

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Пожар произошел на территории ТЦ "Юг Восток" в Раменском, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"В 10:52 поступило сообщение о задымлении в нежилом строении по адресу: Раменский городской округ, поселок Верея, Островецкое шоссе, д. 12, ТЦ "Юг Восток". Предварительная площадь пожара - 200 кв. м", - сказали в ведомстве.

Когда на место прибыли пожарные, у ТЦ горела кровля, внутри - сильное задымление. Огонь тушат 81 человек личного состава и 29 единиц техники.