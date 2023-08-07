В Каталонии локализовали лесной пожар

Огонь уничтожил примерно 600 га леса

МАДРИД, 7 августа. /ТАСС/. Лесной пожар в испанском автономном сообществе Каталония удалось локализовать. Об этом сообщила в соцсети X (ранее Twitter) региональная пожарная служба.

"Лесной пожар в Портбоу локализован", - говорится в публикации.

Возгорание началось 4 августа в районе испанского населенного пункта на границе с Францией. Огонь уничтожил примерно 600 га леса. Из-за пожара были эвакуированы около 150 человек, а жителям некоторых районов запретили покидать свои дома. Также было приостановлено движение поездов в зоне возгорания.

Начато расследование причин возникновения пожара. Не исключается, что он мог начаться по вине человека.