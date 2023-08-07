В Истре шесть человек отравились в столовой отеля

Медики диагностировали у них гастроэнтероколит

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Шесть человек отравились в столовой отеля "Яхонты" в подмосковной Истре, двое из них были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"В результате происшествия пострадали шесть человек, четверо из них отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное наблюдение. Еще двое в настоящий момент находятся в медорганизации, подведомственной Минздраву Московской области, в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь и проводят лечение", - сказал собеседник агентства.

Следственный комитет начал проверку после происшествия, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следственным отделом по городу Истре ГСУ СК России по Московской области организована проверка по факту отравления постояльцев одного из отелей. По предварительным данным, после приема пищи в отеле несколько человек госпитализированы с диагнозом "гастроэнтероколит", остальным медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.

Следователями с участием сотрудников Роспотребнадзора проводится осмотр, образцы пищи будут изъяты и направлены на исследование.

Истринская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, на месте находится исполняющий обязанности городского прокурора Никита Мозговой.

Ранее Telegram-канале "Мэш" сообщил, что шестерым людям стало плохо после ужина. Медики диагностировали у них гастроэнтероколит - одновременное воспаление желудка, тонкой и толстой кишки. "Отель "Яхонты" - одно из известнейших мест отдыха в Подмосковье и Калужской области, в нем часто отдыхают бизнесмены и госслужащие", - подчеркивает канал.