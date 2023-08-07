Нарушавшему ПДД в Астрахани иностранцу запретили въезд в Россию

Ему грозит депортация

АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Астраханская полиция запретила въезд в Россию на 3 года 24-летнему гражданину Азербайджана, неоднократно грубо нарушившему правила дорожного движения, а также сократила срок его пребывания в стране. В случае невыезда мужчине грозит депортация, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Астраханской области в понедельник.

По данным ведомства, ранее в социальных сетях была размещена запись с видеорегистратора, где фигурант на личном автомобиле совершал опасные маневры на улицах Астрахани. После установления личности выяснилось, что мужчина за последний год 11 раз привлекался к ответственности за проезд на красный сигнал светофора, а также превышение допустимой скорости, отсутствие страхового полиса и другие нарушения.

"В ходе мониторинга ведомственных информационных учетов сотрудники отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из региональной Госавтоинспекции выявили факт многократного совершения административных правонарушений 24-летним гражданином Республики Азербайджан. В соответствии с федеральным законодательством это является основанием для запрета въезда на территорию нашей страны. По результатам проведенной проверки управлением ГИБДД принято решение о неразрешении автолихачу въезда в Российскую Федерацию сроком на три года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что управлением по вопросам миграции астраханской полиции было принято решение о сокращении срока пребывания данного иностранного гражданина в России. В течение трех дней с момента получения соответствующего уведомления он обязан выехать из России, в противном случае ему грозит депортация.

Всего с начала года органами внутренних дел региона был запрещен въезд 692 иностранным гражданам, в том числе 47 - в связи с неоднократным привлечением к административной ответственности, добавляется в сообщении.